As comunidades das ilhas das Flores, do Pavão e dos Marinheiros, em Porto Alegre, terão o abastecimento de água interrompido nesta semana, devido a um serviço de manutenção do Dmae. Os serviços serão realizados nas três pontes sobre o Rio Jacuí, em três dias consecutivos, desta terça-feira, 25, até quinta-feira, 27, deixando de fora o vão móvel.

