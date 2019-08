Na avaliação do diplomata e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero, a imagem do Brasil no exterior nunca esteve tão abalada como na crise desencadeada pelas queimadas na Amazônia. Segundo ele, isso é reflexo do posicionamento do governo brasileiro, “dos ataques a países e líderes que pediram solução para a questão ambiental”.

Deixe seu comentário: