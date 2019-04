Imigrantes haitianos morrem em naufrágio no mar do Caribe

O naufrágio de uma embarcação que levava imigrantes haitianos matou ao menos 15 pessoas no domingo (31) próximo às Ilhas Turks e Caicos, no Caribe. Autoridades locais e dos Estados Unidos conseguiram resgatar outras 14 pessoas. Há relatos de desaparecidos. Os sobreviventes foram encontrados numa parte desabitada do arquipélago, 200 km ao norte do Haiti.

