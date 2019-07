Impulsionado pela economia aquecida nos Estados Unidos, Donald Trump bate recorde de aprovação

Os bons resultados da economia e a percepção do público de que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem tomado boas decisões na área levaram seu índice de aprovação ao ponto mais alto de seu mandato, de acordo com uma pesquisa do jornal The Washington Post e da emissora ABC. O levantamento mostra que Trump tem chances reais de se reeleger, apesar de a disputa prometer ser acirrada. As informações são do jornal The Washington Post.

Seu nível de aprovação na maioria das questões apresentadas é negativo, com mais de 6 em cada 10 americanos afirmando que ele agiu de forma incompatível com o decoro do cargo que assumiu em 2016.

No entanto, cerca de um quinto dos que consideram que ele agiu de forma não presidenciável aprovam sua gestão. Em quatro cenários para as eleições de 2020, ele derrotaria os candidatos democratas – e perderia apenas para Joe Biden, o ex-vice-presidente de Barack Obama (2009-2017).

A aprovação de Trump entre os americanos aptos a votar é de 44%, uma alta de cinco pontos percentuais desde abril – 53% desaprova o presidente. Entre os eleitores registrados (o voto é facultativo nos EUA), 47% considera sua gestão positiva e 50%, negativa. Em abril, esses números eram de 42% contra 54%.

Mais de um ano antes da eleição presidencial de 2020 e antes mesmo que o Partido Democrata defina seu candidato, a pesquisa mostra que o pleito deve ser acirrado, com apenas uma parcela pequena de eleitores indecisos. Tanto os democratas quanto o presidente contam com bases sólidas, mas o número de americanos que afirmam que é “extremamente importante” que Trump não seja reeleito é maior do que aqueles que pensam o contrário.

O levantamento mostra ainda diferenças expressivas entre homens e mulheres em relação aos candidatos que apoiam, uma tendência que tem se mantido durante a presidência do republicano. Essa disparidade foi crucial nas eleições de meio mandato de 2018, quando democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Deputados em grande parte por causa do voto feminino.

Nesta nova pesquisa, os homens preferem Trump a cinco possíveis candidatos democratas, embora fiquem divididos em uma eventual disputa do presidente contra Biden. Já as mulheres escolhem os democratas a Trump em todos os cenários.

O levantamento considerou como candidatos do Partido Democrata Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren e Pete Buttigieg.

A economia é a única área em que o presidente alcança números positivos, com 51% que aprovam a forma com que ele lidou com as questões que se apresentaram durante seu mandato – cerca de 42% desaprovam, uma leve queda em relação aos 46% registrados em outubro de 2018.

Nas oito áreas incluídas no levantamento, o presidente registra índices negativos que vão desde 7% de aprovação em relação a impostos a 33% em relação a mudanças climáticas.

Mais da metade dos americanos desaprova seu desempenho em questões de imigração ilegal, acesso à saúde, aborto e violência com armas de fogo.

