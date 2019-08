Incêndio atinge casas na Vila Liberdade, Zona Norte de Porto Alegre

Um incêndio atingiu cerca de quatro casas na Vila Liberdade, próximo à Arena do Grêmio, na Zona Norte de Porto Alegre, na manhã deste sábado (17). Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para controlar as chamas, que podiam ser vistas do viaduto da BR-448, a Rodovia do Parque. Os bombeiros ainda não sabem quais foram as causas. Não há relatos de feridos.

“Aproximadamente, queimou de três a quatro casas. Nenhum morador soube nos dizer certo o número de casas. A gente se deslocou com três pelotões dos bombeiros, mais um carro reserva de 7,5 mil litros. A gente fez um combate ao incêndio envolvente, para que não se alastrasse para as demais residências, e contando com a natureza porque não tinha vento. Se tivesse vento, podia ter se propagado”, afirma o oficial de serviço do Corpo de Bombeiros Rafael Vieira Cabral.

O fogo foi controlado pouco depois das 7h30min e os bombeiros ainda trabalham no local. Conforme moradores, são fileiras de pequenas casas, que haviam sido construídas após outro incêndio ter atingido a área em 2013. No dia 27 de janeiro daquele ano, o fogo destruiu 90 casas e desalojou mais de 190 famílias.

