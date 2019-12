Bombeiros de Feliz e de municípios vizinhos combateram as chamas. Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu um depósito de plásticos alugado pela empresa Plastiweber em Feliz, no Vale do Rio Caí. O fogo, que começou no fim da tarde de quarta-feira (25), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros da cidade e de municípios vizinhos na madrugada desta quinta-feira (26).

O depósito, localizado no bairro Vale do Hermes, ficou destruído. Uma forte coluna de fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância, assustando os moradores da região. Ninguém se feriu.

Dois bombeiros receberam atendimento médico após inalarem fumaça tóxica. A causa das chamas será investigada.