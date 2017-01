IncÃªndio atinge loja de variedades na avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre

Um incêndio atingiu, na madrugada desta terça-feira (03), a loja de variedades São Vicente, localizada na avenida Assis Brasil, perto do Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre

Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1h. Havia grande quantidade de produtos de plástico no estabelecimento. As chamas iniciaram no depósito da loja, que fica no piso superior.

Os estabelecimentos vizinhos não foram atingidos. Ninguém ficou ferido. As causas do fogo serão investigadas.

