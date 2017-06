Incêndio destrói prédio residencial de 24 andares e deixa mortos e feridos em Londres

Um incêndio de grandes proporções destruiu um prédio de 24 andares, com 120 apartamentos, no subúrbio de Londres, na Inglaterra, na madrugada desta quarta-feira (14). Pelo menos seis pessoas morreram e 74 ficaram feridas. O edifício corre risco de desabar. As causas das chamas serão investigadas.

A torre Grenfell foi construída em 1974, em North Kensigton, no oeste da cidade. Mais cedo, o chefe da Brigada de Incêndio de Londres, Dany Cotton, disse que houve uma “série de mortes”, mas disse que não poderia confirmar o número vítimas por causa do “tamanho e da complexidade” do edifício.

Os feridos estão hospitalizados. Testemunhas disseram em redes sociais que pessoas pularam da torre em chamas. Outras gritavam pedindo ajuda para que seus filhos fossem resgatados. Um morador do sétimo andar disse à rede BBC que o alarme de incêndio não tocou.

Cerca de 200 bombeiros, a polícia e os serviços de ambulâncias foram mobilizados. No início desta manhã, as chamas foram controladas, mas ainda era possível ver focos de incêndio em alguns andares mais altos e muita fumaça no edifício. A polícia esvaziou as residências vizinhas devido ao risco de desabamento.

O fogo atingiu apartamentos do 2º ao 24º andar, informou um oficial dos bombeiros. Testemunhas disseram ter ouvido explosões durante o incêndio e ter visto paredes caindo. O incêndio é um dos maiores já registrados em Londres. “Nunca vi nada parecido com esse incêndio em 29 anos de trabalho”, declarou o chefe da Brigada de Incêndio de Londres.

Os bombeiros foram chamados por volta da 1h15min (no horário local) para apagar o incêndio no edifício. Dezenas de pessoas saíram às ruas, muitas apenas de pijama. Cinzas se espalharam em um raio de 100 metros do prédio e uma coluna de fumaça tomou conta da região.

Vários quarteirões foram interditados, inclusive uma estação de metrô. “Bombeiros equipados com aparelhos de respiração trabalharam em condições extremas, realmente muito difíceis, para combater as chamas”, disse o comandante Dan Daly, da London Fire Brigade. (AG)

Comentários