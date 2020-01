Notas Mundo Incêndio em abrigo de migrantes deixa oito mortos em Moscou

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Pelo menos oito pessoas morreram nesta terça-feira (7) no incêndio de várias cabines que abrigavam trabalhadores migrantes nos arredores de Moscou, anunciaram agências de notícias russas. O incêndio foi registrado no início da manhã em um local onde há estufas agrícolas, no distrito de Ramenski, a sudeste de Moscou, relataram as agências.

