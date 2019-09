Independência ou morte: relembre os atores que já interpretaram Dom Pedro I

Neste 7 de setembro é comemorada a Independência do Brasil. A famosa cena do então príncipe Dom Pedro I e seu famoso brado “Independência ou Morte” foram retratados em pinturas, na televisão e nos cinemas. Confira os atores que já interpretaram o imperador.

Tarcísio Meira, em ‘Independência ou Morte’ (1972)

O filme, dirigido por Carlos Coimbra, foi lançado para comemorar os 150 anos da data e tinha o jovem Tarcísio Meira como Dom Pedro I. Sua mulher, Glória Menezes interpretou a amante do imperador, a Marquesa de Santos.

Gracindo Jr., em ‘Marquesa de Santos’ (1984)

Falando na Marquesa, a minissérie exibida na TV Manchete teve como protagonista a atriz Maitê Proença e Gracindo Jr. interpretou o imperador.

Marcos Pasquim, em ‘O Quinto dos Infernos’ (2002)

Com pitadas de humor e erotismo, o seriado da Globo explorou as farras vividas pela família real em terras brasileiras. Marcos Pasquim, no papel do português, contracenava com Luana Piovani.

Reynaldo Gianecchinni, em ‘O Natal do Menino Imperador’ (2008)

O especial de fim de ano da TV Globo tinha Reynaldo Gianecchinni como um Dom Pedro I e Aracy Balabanian como Dona Mariana. A produção chegou a ser indicada ao Emmy daquele ano.

Caio Castro, em ‘Novo Mundo’ (2017)

A novela das seis, da Globo, resgatou esse conturbado período da história brasileira e colocou o ator no papel do então príncipe. Leopoldina, sua mulher, foi interpretada por Letícia Colin.

Cauã Reyomond, em ‘Pedro’ (em produção)

Em entrevista ao Estado, o ator contou que vai interpretar Dom Pedro I no filme com direção de Laís Bodanzky, ainda em fase de produção. O longa deve virar também uma microssérie.

Desfile

O desfile de 7 de Setembro, neste sábado, em Brasília, está previsto para começar às 9h, com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele acompanhará o evento da tribuna, segundo o Palácio do Planalto. As celebrações dos 197 anos da proclamação da independência do Brasil devem durar até as 11h.

Mais de 4,5 mil pessoas participarão do desfile na Esplanada dos Ministérios, sendo 3 mil militares das Forças Armadas.

O Fogo Simbólico da Pátria será conduzido pelo atleta Altobeli Santos da Silva, terceiro sargento da Marinha e medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto.

O encerramento do desfile ficará por conta da Esquadrilha da Fumaça, que fará o tradicional show acrobático no céu de Brasília.

Deixe seu comentário: