Um ilusionista indiano, que mergulhou no domingo (16) no rio Ganges totalmente acorrentado para provar que conseguia sair rapidamente, desapareceu nas águas do rio, informou a polícia. Chanchal Lahiri, conhecido pelo nome nome artístico “Jadugar Mandrake” (o mago Mandrake), saltou acorrentado de uma grua no rio diante de parentes, policiais e uma multidão que acompanhavam o número.