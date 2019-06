Índice que mede confiança no mercado de trabalho diminui no mês de abril

Em uma escala de zero a cem, o índice que mede a confiança no futuro do mercado de trabalho caiu 8% em abril, frente ao estudo anterior, de janeiro, aponta pesquisa da consultoria Robert Half. Em julho de 2018, a pesquisa estava com 47,1 pontos e manteve o crescimento até janeiro de 2019, quando atingi 58,4%. Desde lá, apresentou quedas e parou em abril com 53,7 pontos.

A pesquisa, que contempla a opinião de recrutadores, empregados e desempregados, demonstrou que as projeções para o crescimento da economia também estão em queda no país. “Essa desaceleração se deve, principalmente, por conta das incertezas quanto às reformas estruturais ainda não aprovadas no Congresso Nacional”, disse o diretor-geral da Robert Half no Brasil, Fernando Mantovani.

