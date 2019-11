A Polícia Civil indiciou, nesta quinta (7), o casal proprietário do apartamento de onde uma menina de 10 anos caiu, em 13 de outubro, por lesão corporal grave culposa, ou seja, sem que tenha havido a intenção de provocar a queda. A garota passava o feriado na casa dos primos, cujos nomes não foram divulgados. Ela foi encontrada caída dentro da área privativa do 1º andar do edifício.