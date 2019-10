Um manifestante indígena morreu na quarta-feira (9) em Quito, capital do Equador, por causa de trauma cerebral sofrido durante os protestos, informou a Defensoria do Povo do país nesta quinta (10), segundo as agências Reuters e EFE. Ele é a quinta pessoa a morrer nas manifestações, disse o órgão. O país enfrenta protestos há uma semana.

