Inflação oficial do País aumenta para 0,51% em novembro, o maior resultado para o mês desde 2015

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do País, acelerou para 0,51% em novembro, depois de ter ficado em 0,10% em outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (06) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esse foi o maior resultado para o mês desde 2015, quando o IPCA ficou em 1,01%. Em novembro de 2018, houve deflação de 0,21%. A alta foi puxada pela aceleração dos preços do grupo alimentação e bebidas (0,72%), impactado principalmente pelo aumento do preço das carnes (8,09%), que exerceram a maior influência na taxa de inflação. O item representou, sozinho, 0,22 ponto percentual (quase metade) do IPCA de novembro.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro, com destaque para as despesas pessoais, influenciadas pelo aumento no item jogos de azar (24,35%), em razão dos reajustes nos preços das loterias federais.

Com o resultado de novembro, o índice oficial da inflação acumula alta de 3,12% no ano. Em 12 meses, o IPCA avançou para 3,27%, acima dos 2,54% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, mas permanecendo abaixo da meta definida pelo governo para o ano (4,5%), o que sustenta as apostas de um novo corte, neste mês, na taxa básica de juros, atualmente em 5% ao ano.