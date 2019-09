A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso de uma agressão a uma influenciadora digital em um restaurante do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. Imagens do circuito interno ajudaram a polícia a identificar o agressor. No último dia 15, Heloísa Gomes jantava com amigos em um restaurante no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo, quando foi abordada e tocada por um homem que ela não conhecia.

