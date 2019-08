Ingresso para os Jogos Paralímpicos de Tóquio

Os organizadores dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 começaram a aceitar inscrições online para a compra de ingressos. O site de vendas começou a funcionar à meia-noite de quarta-feira (21), horário do Japão. Inscrições serão aceitas até as 11h59 do dia 9 de setembro. O primeiro lote de resultados, baseados em sorteio, será anunciado no dia 2 de outubro.

