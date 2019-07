As inscrições para o Programa Centelha RS, iniciativa que busca estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no RS, estão abertas até esta quinta (18) O programa oferecerá capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. Podem submeter propostas pessoas físicas e jurídicas com até um ano de CNPJ ativo.

