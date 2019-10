Os interessados em participar do concurso público para auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre têm até a próxima quarta-feira para fazer a inscrição. Estão previstas duas vagas para o cargo e os candidatos precisam ter o ensino superior completo em qualquer área do conhecimento. A taxa é de R$ 200. Mais informações podem ser obtidas no site www.fundatec.org.br.