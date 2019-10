Estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para a prova de residência da Amrigs (Associação Médica do Rio Grande do Sul), com vagas para o Hospital de Pronto Socorro (cirurgia geral, medicina de emergência, da família e comunidade) e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (ginecologia, obstetrícia e pediatria), ambos em Porto Alegre. Informações no site da entidade.

