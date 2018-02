Instabilidade permanece nesta quinta e sexta em Porto Alegre

A circulação de umidade associada a um centro de baixa pressão mantém a instabilidade nesta quinta-feira (22) e na sexta-feira (23). No sábado (24), o sol predomina e a temperatura terá maior elevação em Porto Alegre. Já no decorrer da tarde para a noite do domingo (25), as nuvens aumentam e há chance de chuva típica de verão. Confira.

Quinta, 22: o sol aparece com nuvens no decorrer do dia. Ainda ocorrem alguns períodos de maior nebulosidade com pancadas de chuva. Não se descarta chuva forte em curtos períodos da tarde para a noite. O vento predomina do quadrante Sul e em alguns momentos pode soprar de moderado a forte. A temperatura diminui um pouco. Mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Sexta, 23: o sol aparece com nuvens ao longo do dia. Ainda ocorrem períodos de maior nebulosidade, chuva rápida e localizada. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Sudeste. A temperatura terá menor variação. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 27°C e 29°C.

Sábado, 24: o sol predomina ao longo do dia, apesar de algumas nuvens. O vento sopra fraco do quadrante Sudeste. A temperatura terá maior elevação. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30°C e 32°C.

Domingo, 25: o sol predomina em parte do dia, mas no decorrer da tarde para a noite as nuvens aumentam e provocam pancadas de chuva típicas de verão. O vento sopra do quadrante Sudeste fraco a moderado ocasionalmente. A temperatura fica mais elevada à tarde. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 31°C e 33°C.

