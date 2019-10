Instagram apresenta ferramenta contra bullying e agressores 

A plataforma do Instagram está com mais uma novidade! Com o objetivo de combater bullying e agressores, a rede social lançou a ferramenta “Restringir”. A partir de agora, os usuários poderão limitar comentários e mensagens de pessoas indesejadas. É importante destacar que quando o recurso é usado, a pessoa não será avisada que foi colocada em modo restrito. “O bullying é uma questão complexa que muitos jovens enfrentam dentro e fora das redes, mas, muitas vezes, acabam não denunciando ou bloqueando colegas e pessoas que os intimidam”, afirmou a assessoria da rede social.

Para utilizar a novidade, o usuário pode deslizar para a esquerda em um comentário, ir diretamente na aba de Privacidade de sua conta ou no perfil da própria pessoa que quer limitar. Depois que o recurso for ativado, o usuário não irá mais receber notificações sobre novas interações de quem está em modo restrito e apenas as duas pessoas poderão ver os comentários feitos.

Dessa forma, quando se restringe alguém, ainda é possível optar por aprovar um comentário e, assim, este ficará visível para todos. Já as mensagens recebidas no Direct serão automaticamente movidas para a aba de “Solicitação de Mensagem”. Ou seja, a pessoa ainda pode ler as mensagens, mas quem as enviou não consegue ver se o perfil está online ou se o conteúdo foi visualizado.

Caso o usuário tire o perfil da pessoa do modo restrito, as mensagens e os comentários voltarão ao normal. O Instagram afirmou que vai continuar idealizando e desenvolvendo novas iniciativas que envolverem a luta contra o bullying.

