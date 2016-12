Instituto do CÃ¢ncer Infantil e Joape ClimatizaÃ§Ã£o: Momento de solidariedade

Reconhecida pela sua responsabilidade social, a Joape Climatização emprestou oito equipamentos com o objetivo de oferecer maior conforto térmico para a festa de Natal do Instituto do Câncer Infantil (ICI). O evento, conhecido como “Natal da Coragem”, reuniu 600 pessoas na sede da Associação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no início de dezembro.

De acordo com o diretor da Joape, João Henrique Schmidt dos Santos, a parceria entre a empresa e o Instituto ocorre há vários anos, com o empréstimo e doações de produtos, de forma a garantir um ambiente de qualidade nas atividades desenvolvidas com crianças e adolescentes.

