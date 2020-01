Notas Brasil Integração do São Francisco recebeu mais de R$ 1,3 bilhão

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Mais de R$ 1,3 bilhão foram investidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional nas obras e ações dos eixos principais do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em 2019. Os recursos foram concentrados principalmente na recuperação de etapas que já apresentavam 100% de execução física, mas que exigiram intervenções e reparos no sistema.

