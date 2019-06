Integrados ao profissional, “xarás” do Inter aproveitam temporada em Atibaia para agregar trabalho

*Valéria Possamai

O processo de treinamentos do Inter em Atibaia além de recuperar jogadores também serve de oportunidade para mostrar trabalho, para os mais jovens. Recentemente integrados aos treinos do profissional, o meia José Aldo e o volante José Gabriel buscam se preparar para quando o chefe Odair Hellmann chamar, estarem prontos.

Xarás de nome e também de objetivos. Em entrevista coletiva após o trabalho desta segunda-feira (24), os dois jogadores falaram sobre a experiência de estar com o elenco principal em Atibaia. “Processo de amadurecimento. Nosso objetivo é agregar, aumentar a carga de trabalho, de entrar na rotina de trabalhos deles. Trabalhar bastante para quando precisar estarmos prontos. Iago é um exemplo positivo para todos nós que viemos da base”, disse Zé Gabriel, citando o espelho em jogadores como Iago e Nonato, que vieram da base e hoje estão no profissional. O lateral-esquerdo inclusive foi negociado na última semana para o futebol alemão.

Zé Aldo destacou a vontade de aproveitar “cada momento”, e destacou a atenção que o treinador tem prestado aos jovens. “Aproveitar cada segundo, evoluir como atleta e poder ajudar a equipe. Odair tem dado boa atenção para os mais novos e isso tem nos ajudado muito. É bom para que possamos logo estar no mesmo nível do restante do grupo.”

Currículo dos jovens

Durante a entrevista, os dois atletas também falaram sobre algumas de duas características. Ambos jogadores de meio-campo são destros e oriundos de equipes paulistas.

José Gabriel, volante, está no colorado desde abril do ano passado.Veio oriundo do Corinthians. Jogou as seguintes competições Campeonato Gaúcho Sub-20 (Campeão) Torneio Blue Stars/FIFA (3 lugar), Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa Wianey Carlet, Copa Sul Sub-19 e Copa Ipiranga Sub-20. Em 2019, também jogou Copa São Paulo e Copa do Brasil Sub-20.

Além de ser efetivado no profissional, o meia José Aldo também teve o empréstimo estendido junto ao Guarani-SC, tendo o Inter ainda a opção de compra do atleta ao final do contrato que se encerra neste ano. O jovem de 20 anos está no Inter desde abril de 2018. Oriundo do Palmeiras, jogou ano passado as seguintes competições: Campeonato Gaúcho Sub-20 (Campeão) Torneio Blue Stars/FIFA (3° lugar) Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Vice-campeão), Copa Wianey Carlet e Copa Ipiranga Sub-20.

Oportunidade para atletas das categorias de base

Além de José Aldo e José Gabriel, outros três jovens também estão integrados aos treinamentos. Um dos destaques da chegada colorada a SP foi a substituição de Iago, vendido para o Augsburg, da Alemanha. Para o lugar do atleta, os laterais esquerdos Erik e Leonardo Borges, ambos de 18 anos, estão reunidos com o time principal para serem avaliados. Além deles, o zagueiro Pedro Henrique, da mesma idade, também está em análise para a posição.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

