O indicador avançou para 65,5 pontos em 2019, contra 61,1 no ano passado. A pesquisa mostra também que caiu o percentual de brasileiros que afirma ter antecipado as compras de Natal na Black Friday. Segundo o levantamento, essa fatia diminuiu para 18,2% neste ano.

Já a média de gastos com os presentes, também considerada na pesquisa, aumentou de R$ 86 para R$ 104. As roupas (43%) e os brinquedos (19,6%) encabeçam a lista de preferência dos brasileiros.

Segundo a pesquisa, porém, a maioria (56,9%) das famílias com renda mensal de até R$ 2.100 deve desembolsar menos do que no ano passado.