Inter abre reserva de ingressos para o clássico grenal na Arena

O torcedor colorado que deseja assistir o grenal, do próximo domingo (03), na Arena, já pode efetuar a sua reserva de ingresso. O Inter disponibilizou a comercialização a partir desta quarta-feira (30), através do site superingresso, ao valor de R$ 80 reais. As informações são da Rádio Grenal.

Orientações para a compra:

O sócio(a) poderá adquirir 1 (um) ingresso por matrícula; menores de 0 a 2 anos são isentos; valor do ingresso: R$80,00.

Retirada e pagamento do ingresso deverão ser realizados na CAS (Central de Atendimento ao Sócio). Conforme disponibilidade, a retirada poderá ser efetuada quinta-feira (31/10), das 10h às 18h, sexta-feira (01/11), das 10h às 18h, e sábado (02/11), das 10h às 17h. Não será permitida a retirada por terceiros, apenas pelo(a) sócio(a) que for ao jogo, mediante apresentação de CPF e RG.

Cadeiras serão numeradas e comprador será responsável pela integridade do assento. Ao efetuar a compra de seu ingresso para o clássico 422, o sócio terá que assinar um termo se responsabilizando pela integridade de seu assento (numerado) no estádio. A medida visa a coibir depredações na área destinada à torcida visitante no estádio adversário.

Concentração e deslocamento

No momento da da compra do ingresso, o associado já pode comprar o passe de ônibus para o traslado até a Arena. O valor é de R$ 10,00 (ida e volta). No dia do jogo, será obrigatória a apresentação de carteira de identidade tanto para acessar a Arena, quanto para embarcar no transporte. A concentração está marcada para às 13h, no Beira-Rio, enquanto a saída dos ônibus para o estádio ocorrerá às 14h30min.