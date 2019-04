Inter faz elogios a Camilo e Jonatan Álvez, mas deixa renovações em aberto

Autores do gols da vitória do Inter sobre o Caxias, Camilo e Jonatan Álvez foram um dos principais assuntos nas entrevistas dos dirigentes do Inter. Isto porque, os dois jogadores chegaram a ficar de fora da lista inicial do Gauchão e voltaram a receber oportunidade no time. Além disso, a situação contratual dos atletas está próxima de ser decidida.

Com contrato com o Inter até o meio do ano, Camilo e Álvez ainda terão as situações de contratado avaliados pelo clube, conforme o vice de futebol, Roberto Melo. O dirigente colorado fez destaque ao profissionalismo dos dois atletas.

“É uma satisfação para todo mundo. A gente falou agora no vestiário, eram jogadores que não foram inscritos e marcaram os gols em uma semifinal. Ressaltar aqui, o profissionalismo dos dois, o respeito que tiveram, lutaram pelo seu espaço. O Camilo foi muito bem, talvez o nosso melhor jogador. Já vinha recebendo oportunidades. O Jonatan passou todo esse tempo se dedicando e foi coroado com um golaço. Com certeza vão nos ajudar muito”, declarou o vice de futebol, que completou: “São situações. Na Europa, os jogadores jogam até o último dia de seu contrato, aqui no Brasil a gente encara um pouco diferente. O Jonatan tinha negociações em andamento no início do ano e optou pior ficar, e vem trabalhando. O Camilo, desde que chegou aqui, foi um grande profissional. São jogadores que continuam trabalhando. São questões que envolvem situações negociais.”

Com a vitória por 2 a 1, o Colorado chega com vantagem no jogo de volta, no Beira-Rio, no próximo sábado (6). O Caxias teriam que ganhar, ao menos, de 3 a 2, para se classificar à final do Gauchão.

O elenco volta às atividades na tarde desta segunda-feira. Antes do jogo de volta pelo Estadual, o Inter tem confronto no meio de semana pela Libertadores. Na quarta-feira, o colorado recebe o River Plate, às 19h15, no Beira-Rio.

