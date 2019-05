Inter recebe o Paysandu pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil; confira a provável a escalação

*Valéria Possamai

Nesta quinta-feira, Inter e Paysandu protagonizam o duelo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A partida ocorre às 20h, no estádio Beira-Rio, com transmissão da Rádio Grenal.

Para o duelo, o técnico Odair Hellmann deve manter a mesma base de time que vem atuando nas últimas rodadas, com Rodrigo Lindoso e Nonato, em substituição a Rodrigo Dourado e Patrick, ambos lesionados.

Na defesa, o time deve sofrer uma alteração. Com Moledo lesionado, Everton Santos deve ser o companheiro de zaga de Víctor Cuesta.

Assim, o provável Inter para enfrentar o Paysandu, tem: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Iago; Lindoso, Edenilson, Nonato, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

Doação para a campanha do agasalho

Na partida entre Inter e Paysandu haverá ponto de coleta da campanha do agasalho. Uma equipe de voluntários estará junto a loja do Coração do Gigante (entrada pelo Portão 4) e no guichê da Estapar no Edifício Garagem, a partir das 18h30. Entre as arrecadações, estão peças de roupas, novas e usadas, cobertores, calçados, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis.

O adversário