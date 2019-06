Inusitado: passageira dorme e é esquecida em avião

Após embarcar em um voo normal da empresa Air Canada, de Quebec para Toronto, Tiffani Adams pegou no sono e quando acordou estava sozinha em um avião estacionado e escuro. Os funcionários da companhia aérea teriam esquecido ela dentro do veículo.

Segunda ela quando acordou, horas depois, estava na “escuridão total”. O avião estava parado e parecia ter sido rebocado para fora do aeroporto após o desembarque dos passageiros e da tripulação.

“Achei que estava tendo um pesadelo porque, sério, como isso estava acontecendo?” disse em postagem no Facebook.

“Estava tentando me concentrar na minha respiração e controlar meu ataque de pânico, enquanto tentava carregar meu telefone em cada entrada USB que encontrava.”

Adams então entrou na cabine do piloto, abriu uma das portas da aeronave, mas estava a cerca de 15 metros do chão. Com sinais luminosos ela chamou a atenção do motorista de um carro de bagagens. O homem encontrou a passageira sentada, com as pernas para fora do avião.

A companhia aérea pediu desculpas para Adams e afirmou ao canal CTV que está investigando o ocorrido.

