Irã afirma que alguns envolvidos na queda de avião ucraniano foram presos

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

As declarações foram dadas pelo presidente do Irã, Hassan Rouhani Foto: Divulgação As declarações foram dadas pelo presidente do Irã, Hassan Rouhani. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Irã anunciou nesta terça-feira (14) que “alguns indivíduos” envolvidos na queda do avião ucraniano que matou 176 pessoas no dia 8 de janeiro, perto do aeroporto de Teerã, foram presos. A Justiça iraniana não informou quantas pessoas foram detidas nem as suas identidades.

“A responsabilidade recai sobre mais do que apenas uma pessoa”, declarou o presidente do Irã, Hassan Rouhani. “Os culpados devem ser punidos. As Forças Armadas iranianas admitirem seu erro é um bom primeiro passo. Devemos garantir às pessoas que isso não acontecerá novamente”, acrescentou.

Apesar de ter apontado erros e negligência, Rouhani também repetiu a declaração de que a tragédia com o avião teve origem em agressões americanas. “Foram os Estados Unidos que criaram um ambiente agitado. Foram os Estados Unidos que criaram uma situação incomum. Foram os EUA que ameaçaram e levaram nosso amado [o general Qassem Soleimani]”, disse Rouhani.

