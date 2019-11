O presidente iraniano, Hassan Rohani, anunciou a descoberta de um imenso campo de petróleo, localizado no Sudoeste do país, com reservas de 53 bilhões de barris. Durante discurso na cidade desértica de Yazde no domingo (10), o mandatário iraniano afirmou que a área fica na província do Khuzestan, e tem 2,4 mil quilômetros quadrados e 80 metros de profundidade.