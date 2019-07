O Irã está enriquecendo urânio a 4,5% de pureza, acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo internacional feito pelo país, segundo confirmaram agentes da ONU a diplomatas em uma reunião nesta quarta-feira (10), de acordo com a agência Reuters. O presidente americano, Donald Trump, advertiu sobre uma elevação substancial das sanções impostas ao país.

