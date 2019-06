O Irã tornou público, nesta sexta-feira (28), que protocolou formalmente na ONU (Organização das Nações Unidas) uma reclamação contra os Estados Unidos, que, de acordo com o país islâmico, violou seu espaço aéreo com um drone de vigilância. As informações são da agência semi-oficial Tasnim. A reclamação foi protocolada no Conselho de Segurança da ONU.

