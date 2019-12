Notas Brasil Irmã de Marielle chora ao depor sobre desembargadora

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

A irmã da vereadora assassinada Marielle Franco, Anielle Franco, chorou ao prestar depoimento à Justiça na tarde desta segunda-feira, 16. O interrogatório se deu no âmbito do processo movido pela família contra a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio, por espalhar notícias falsas sobre a vereadora.

