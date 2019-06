Irmão de Whindersson Nunes é esfaqueado

O irmão do youtuber e humorista Whindersson Nunes, Hidelvan Nunes, foi esfaqueado na noite de terça-feira (11), durante uma tentativa de assalto. De acordo com o relato nas redes sociais do humorista, a ação teria acontecido por causa de um smartphone.

A assessoria do humorista informou que Hidelvan estava caminhando na Avenida Marechal Castelo Branco, em Teresina, quando foi surpreendido. Ele entregou o celular mas, mesmo assim, o assaltante o esfaqueou. O corte teria sido superficial no braço e, minutos depois, através do Twitter, Whindersson confirmou que seu irmão já passava bem e se encontrava fora de risco.

“Eu fico indignado que ele disse que pedia ajuda e ninguém fazia nada, olha sei lá eu não sei eu nem vou falar nada Deus me perdoe pelos meus pensamento”, desabafou o youtuber.

Acabaram de esfaquear meu irmao, por causa de uma merda de um celular que ele ENTREGOU e mesmo assim fizeram isso, ninguém tem um dia de paz nessa desgraça — Whindersson (@whindersson) June 12, 2019

