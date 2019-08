Irmãos à Obra atraem legião de mulheres em evento em São Paulo

Drew e Jonathan Scott, mais conhecidos como os Irmãos à Obra, estão no Brasil pela primeira vez por conta da turnê pela América Latina para divulgar a oitava temporada de programa no Discovery Home&Health. A atração estreia nesta quinta-feira (22), às 20h35min.

Os irmãos falaram para uma legião de fãs na tarde desta terça-feira (20). Mais de 2.500 compareceram ao evento no Credicard Hall, em São Paulo – a maioria do público era composto por mulheres apaixonadas por decoração e reforma de casas. Os dois sugeriram, inclusive, filmar episódios no Brasil.

“Nós já tivemos dois clientes brasileiros no programa e adoramos ver os fãs nas redes sociais”, disse Drew, que veio acompanhado da mulher. “Tive uma ideia maravilhosa, por que não filmamos no Brasil?”, indagou.

Há poucas horas em terras brasileiras, os irmãos contaram que foram a uma churrascaria e se apaixonaram pelos bolinhos de queijo e salsichas pretas. Por enquanto, as únicas palavras que aprenderam em português foram “obrigado” e “conceito aberto” – termo propagado na série.

Eles também elogiaram os fãs brasileiros, dizendo que o público do país brinca mais com o jogo de celular deles do que os norte-americanos. Os dois deram algumas dicas de decoração: se quiser começar uma reforma, inicie pelo cômodo que você mais usa. “Um espaço que sua família aproveite mais”, disse Jonathan.

No meio do encontro, eles ainda revelaram talentos que vão além das reformas. Os irmãos mostraram alguns passos de uma dança escocesa, cantaram uma paródia da música “Despacito”, de Luis Fonsi, e convidaram uma brasileira para um truque de mágica com cartas.

A apresentação foi mediada pela apresentadora do SBT, Eliana Michaelichen, que disse ser fã dos irmãos “cheirosos e queridos”, e que os ensinou a sambar no final do encontro junto com dançarinos e músicos da escola de samba Rosas de Ouro.

Uma das maiores audiências do Discovery Home &Health, o programa Irmãos à Obra mostra os irmãos dando orientações sobre a reforma de imóveis antigos para que sejam vendidos pelo melhor preço, e também buscam por novos lares para os participantes.

A vinda deles ao Brasil foi motivada por 8 milhões de internautas que pediram pela visita por meio de redes sociais. Os irmãos farão um segundo encontro com os fás às 20h. O Discovery fará uma live através de seu site oficial e canais no YouTube e Facebook.

Depois de São Paulo, Drew e Jonathan Scott vão para a Cidade do México, Santiago, Buenos Aires e Bogotá. Anteriormente, o Discovery Home & Health já trouxe o chef Buddy Valastro ao Brasil.

Deixe seu comentário: