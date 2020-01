Celebridades Isis Valverde se despede do pai em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

A atriz Isis Valverde com o pai quando ainda estava grávida. Foto: Reprodução/Instagram A atriz Isis Valverde com o pai quando ainda estava grávida. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O corpo do professor Rubens Valverde, pai da atriz Isis Valverde, foi sepultado no Cemitério Municipal de Aiuruoca (MG) na tarde desta segunda-feira (13). Ele morreu de infarto durante uma trilha de moto na cidade vizinha de Baependi, aos 65 anos, na tarde de domingo (12).

Desde a madrugada, ele era velado na sede da Apae, onde ele foi presidente até o ano passado. Rubens andava de moto por uma trilha quando sofreu um mal súbito. Ele foi socorrido por amigos e encaminhado para o hospital em Baependi (MG), mas já chegou ao local sem vida.

Durante a manhã desta segunda-feira, vários moradores da cidade passaram pelo local. Ele era conhecido na cidade como “Rubens do Hospital”, pois trabalhava no laboratório do hospital local.

A atriz Isis Valverde chegou ao local por volta de 15h30, acompanhada da mãe e de familiares. Bastante emocionada, ela não falou com a imprensa.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário