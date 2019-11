A Corte de Recurso de Apelação de Caltanissetta, na região italiana da Sicília, condenou nesta sexta-feira (15) dois mafiosos à prisão perpétua pelo atentado que tirou a vida do juiz Paolo Borsellino, em 1992. Salvo Madonia e Vittorio Tutino foram considerados, respectivamente, o mandante e o executor do crime, que também vitimou cinco agentes da escolta do magistrado.