Ivete Sangalo vai comandar a nova temporada do programa “Música Boa ao Vivo”, do Multishow

Ivete Sangalo foi anunciada como a mais nova apresentadora do programa “Música Boa Ao Vivo”, do Multishow. O programa já teve como apresentadores Thiaguinho, Anitta e IZA, que á a atual representante do semanal.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16). A cantora ficará três meses no comando da atração, começando no dia 24 de março de 2020. Além do “Música Boa Ao Vivo”, Ivete Sangalo segue como técnica do The Voice Brasil, ao lado de Lulu Santos, IZA e Michel Teló.

Massagem

Ivete também se apresentou nesta sexta-feira em Barretos, rodeio do qual as sertanejas Simone e Simaria são as novas embaixadoras a partir deste ano. E, antes de sua apresentação, a baiana cuidou do corpo para aparecer impecável no palco. Após uma massagem a seis mãos, ela se encheu de elogios.

“Estou renovada! Fiz uma massagem aqui em Barretos: vieram de três, de galera para pegar mainha. E aí, galera, tenho corpão ou não tenho?”, perguntou a artista, que deu um show de simpatia durante passeio em shopping no Rio com amigos. “Corpaço”, afirmou uma das especialistas.

Em tom divertido, ela seguiu fazendo autoelogios enquanto conversava com as responsáveis pelo tratamento, queridinho também de outras famosas como Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa.

“Diga se eu sou malhadona ou não sou. E minha bunda não é segura?”, quis saber a cantora, chamada de “sereia” por Iza ao aparecer de biquíni durante as férias. “Malhada e segura”, garantiu a fisioterapeuta. “E minha barriga, um dia eu vou bater uma foto sensual e mostrar para vocês. Eu tenho um corpo da po**a”, disse a artista.

No dia dos Pais, comemorado no segundo domingo deste mês, Ivete compartilhou vídeos inéditos de Daniel Cady em brincadeira com as gêmeas, Marina e Helena, e Marcelo, primogênito do casal.

“Melhor que ser pai, é querer ser! Daniel Cady é esse pai muito especial na vida dos nossos filhos. Um homem bom, de caráter e um exemplo de como ser um cara realizador, comprometido e super amoroso. Te amamos!!! Viva todos os papais e o nosso que amamos tanto. Vovô Bill, dindo Ricardo Sangalo, dindo Arthur Sehbe e dindo Dito! Feliz dia dos pais!”, disse sobre o nutricionista, com quem o filho mais velho do casal adora surfar.

Xuxa

Xuxa Meneghel confessou ter se desentendido com Ivete Sangalo no ano passado. Isso porque a apresentadora havia compartilhado uma foto das filhas da cantora sem autorização. “Houve uma briga, mas já está resolvido”, minimizou a loira.

A imagem das pequenas foi recebida intimamente pelo WhatsApp, mas a famosa postou para seus milhões de seguidores em forma de homenagem, que não agradou. A situação já foi superada e as duas, que são amigas de longa data, já voltaram a se falar normalmente. Em um outro momento da conversa, Xuxa também falou a respeito de sua relação com a TV Globo. “Recebi absolutamente tudo o que um ser humano poderia receber dentro de uma empresa”, relembrou.

