Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A cantora Ivete Sangalo, 47, vai receber dois foliões para curtir de camarote o seu show no carnaval da Bahia, a partir do dia 24 de fevereiro. Isso porque ela se tornou anfitriã da plataforma de aluguel de apartamentos e casas Airbnb e participa de atividade da empresa.

A cantora vai abrir o seu trio elétrico para dois visitantes curtirem a folia junto com ela. Além da festa, os hóspedes também poderão aproveitar outras experiências oferecidas na plataforma por moradores da cidade, como mergulhar em naufrágios, participar de uma aula de moqueca e fazer uma caminhada literária, além de se hospedar com vista para o mar.

No sábado, 22 de fevereiro, os turistas que forem os escolhidos participarão de um mergulho em naufrágios na Baía de Todos os Santos, a maior do País, com duração de duas horas. No domingo, 23, será um dia livre para que os visitantes possam curtir a cidade. A segunda, dia 24, será o dia do show de Ivete em seu trio elétrico. No dia seguinte, os turistas farão uma aula culinária, dentre outras atrações.

A reserva dessa experiência estará disponível no Airbnb das 13h do dia 6 de fevereiro até as 23h59 do dia seguinte (7), ou até o pedido ser confirmado. Vai levar a vaga quem tiver a reserva confirmada primeiro. Ela será única e válida para uma pessoa e um acompanhante no período de 21 a 26 de fevereiro de 2020.

Para concorrer, é preciso ter uma conta na Plataforma, entrar no site www.airbnb.com.br/carnaval2020, que traz todos os detalhes do que é oferecido (incluindo passagens de avião e transporte terrestre em Salvador), e após isso, efetuar o login, clicar no botão para reservar e seguir o passo a passo habitual na plataforma. O valor simbólico cobrado (de cerca de R$ 60) será devolvido pelo Airbnb ao participante após a confirmação da reserva.

“É muito bacana a iniciativa do Airbnb de produzir experiências exclusivas, tornando possível que as pessoas conheçam mais não só a nossa cidade como o nosso carnaval também”, diz Ivete Sangalo.

