Iza e Alcione fazem show emocionante no Palco Sunset do Rock in Rio

Em seu show no Palco Sunset, neste domingo (29), no Rock in Rio, a cantora Iza recebeu Alcione. A dupla protagonizou momentos emocionantes. O público, que lotou o espaço, cantou em coro os maiores sucessos da cantora, como os clássicos “Não Deixa o Samba Morrer” e “Você Me Vira a Cabeça”. Elas também cantaram covers de Rihanna a Aretha Franklin. Em um verdadeiro encontro de gigantes da música nacional, Iza e Alcione fizeram um show impecável no Palco Sunset do Rock in Rio.

Acompanhada dos seus dançarinos, Iza dançou muito durante todo seu show, com direito a performance inteira de dança nas músicas “Bateu” e “Yo-Yo”, essa última contou com a presença da “mini-IZA”, Luara, de apenas nove anos de idade.

