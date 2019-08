Iza lança clipe de “Meu Talismã” com letra romântica

A cantora Iza lançou nesta sexta-feira (23) o clipe de seu novo single “Meu talismã”. Dirigido por Felipe Sassi, que já trabalhou em “Brisa”, “Ginga” e outros hits da cantora, a música é recheada de imagens cinematográficas e começa com uma introdução da cantora em músicas românticas.

“Quando a intimidade chega, ir embora é uma opção. Permanecer também. Escolher ficar é pra quem entendeu que a verdadeira magia não está no destino. Aliás não há destino, só existe eu e você”. É um trechinho da letra da música.

Durante o clipe, Iza aparece em situações do cotidiano de muita gente: comendo espetinho, se divertindo em uma festa, tomando chuva e andando de moto. Tudo isso ao lado do “talismã”, que é o companheiro da cantora no vídeo. Assista:

Deixe seu comentário: