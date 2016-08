Izabel Goulart faz strip tease em desfile de lingerie

Capazes de transformar peças suspeitas em figurinos elegantes, as passarelas também dão um ar sofisticado – acima de qualquer vulgaridade – às coleções de lingerie. Foi o que se viu na noite desta terça-feira (30) no Teatro Santander, em São Paulo, onde uma grife do segmento marcou o seu aniversário de 50 anos com um desfile coroado por um striptease da sua garota-propaganda, a top Izabel Goulart. Mas um strip com classe – e com salto alto.

O evento serviu de lançamento a uma coleção de lingeries com renda e tecidos especiais. Além de Izabel Goulart, estrela da noite, desfilaram pela marca as modelos Fernanda Tavares, Carol Francischini, Renata Kuerten e Celina Locks, namorada do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. A direção foi de Paulo Borges, o empresário por trás da São Paulo Fashion Week.

