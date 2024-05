Rio Grande do Sul Defesa Civil gaúcha alerta a população para que não retorne às áreas alagadas

O alerta é válido principalmente para as pessoas resgatadas na Região Metropolitana de Porto Alegre. Na foto, Eldorado do Sul Foto: Defesa Civil/Divulgação O alerta é válido principalmente para as pessoas resgatadas na Região Metropolitana de Porto Alegre. Na foto, Eldorado do Sul. (Foto: Defesa Civil/Divulgação) Foto: Defesa Civil/Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, nesta quarta-feira (8), orientando a população para que não retorne às áreas alagadas ou sob risco de deslizamentos ou desmoronamentos.

O alerta é válido principalmente para as pessoas que foram resgatadas na Região Metropolitana de Porto Alegre. “Esses locais estão ainda sob alto risco, seja relacionado à condição física, bem como ao risco à saúde humana pela transmissão de doenças”, afirmou o órgão.

Com a chegada de uma frente fria, a situação pode ficar mais grave no Rio Grande do Sul. A partir desta quarta, estão previstas chuvas com volumes acima de 100 milímetros para algumas cidades, queda das temperaturas e ventos de até 100 quilômetros por hora.

