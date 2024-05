Com a chegada de uma frente fria, a situação pode ficar ainda mais grave no Rio Grande do Sul, castigado pelas inundações. A partir desta quarta-feira (8), estão previstas chuvas com volumes acima de 100 milímetros em algumas cidades, queda nas temperaturas e ventos de até 100 km/h.

O avanço dessa nova frente fria é consequência de um ciclone extratropical formado próximo à costa da Argentina. Segundo a Climatempo, o sistema não vai passar pelo RS, mas favorece a intensidade dos ventos na Região Sul do Brasil, além de provocar o retorno das chuvas ao Estado.

O tempo chuvoso deve prosseguir até domingo (12) em grande parte do Estado. Os volumes maiores de chuva são esperados a partir desta quinta-feira (9).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas meteorológicos: um de grande perigo e outro de perigo. As classificações variam por causa do volume de chuva.

Grande perigo

O alerta de grande perigo engloba o Extremo Sul do Estado. Nas regiões sob esse aviso, o volume de chuva pode superar os 100 milímetros por dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Estão incluídos nesse alerta os seguintes municípios: Aceguá, Arroio Grande, Bagé, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte.

Perigo

O alerta de perigo abrange a parte mais central do Rio Grande do Sul. Nesses locais, os volumes podem chegar a 100 milímetros de chuva, com ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h.

As cidades incluídas nesse alerta são: Alegrete, Amaral Ferrador, Arambaré, Arroio do Padre, Barra do Quaraí, Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul, Camaquã, Chuvisca, Cristal, Dilermando Aguiar, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Formigueiro, Garruchos, Itacurubi, Itaqui, Jaguari, Lavras do Sul, Maçambará, Manoel Viana, Mata, Mostardas, Nova Esperança do Sul, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Santana da Boa Vista, Santana do Livramento, Santiago, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Lourenço do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Tapes, Tavares, Turuçu, Unistalda, Uruguaiana e Vila Nova do Sul.

Porto Alegre

A chuva também deve retornar à Capital gaúcha a partir desta quarta, mas em menor intensidade do que as precipitações que causaram a cheia histórica do Guaíba. Os maiores volumes estão previstos para sexta (10), sábado (11), domingo (12) e segunda (13).

Após o calor registrado nos últimos dias, as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 20°C nos próximos dias e cair ainda mais na semana que vem, quando as mínimas estarão abaixo de 10°C.