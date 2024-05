Porto Alegre Saiba quais unidades de saúde estão fechadas devido à enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As unidades abertas realizam exames contra a dengue Foto: Cristine Rochol/PMPA As unidades abertas realizam exames contra a dengue. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As enchentes que atingem Porto Alegre afetam os serviços básicos de saúde, provocando o fechamento de postos na Capital. Grande parte dos profissionais da área está mobilizada no atendimento às pessoas que se encontram nos abrigos temporários. Outros foram atingidos pelas inundações.

As unidades abertas realizam exames contra a dengue. Os atendimentos odontológicos ocorrem somente em situações de emergência. Pacientes que perderam consultas especializadas poderão reagendá-las em momento oportuno.

Os atendimentos do Centro Logístico de Medicamentos Especiais também sofreram alterações, e a entrega de medicamentos ocorre na Farmácia Distrital do IAPI (rua Três de Abril, 90), das 8h às 17h. Confira aqui a lista dos medicamentos disponíveis. Permanecem fechadas as farmácias distritais do Santa Marta e Navegantes.

A entrega de fraldas pode ser solicitada no Centro de Saúde Vila dos Comerciários (avenida Moab Caldas, 400), das 8h às 15h, e no Centro de Saúde IAPI (rua Três de Abril, 90), das 8h às 16 h. Aquelas pessoas atendidas no posto Santa Marta e que precisam retirar bolsa de colostomia devem procurar o Centro de Saúde Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55), das 8h às 13h.

A doação de itens de enfermaria pode ser feita no auditório do Centro de Saúde IAPI, das 8h às 17h, e na Equipe de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde, na rua Santana, 175, prédio 6, das 8h às 18h.

Unidades de saúde fechadas:

Norte

CF Diretor Pestana

CF Navegantes

US Asa Branca

US Assis Brasil

US Beco dos Coqueiros

US Domênico Feoli

US Esperança Cordeiro

US Farrapos

US Fradique Vizeu

US Ilha da Pintada

US Ilha do Pavão

US Ilha dos Marinheiros

US Jenor Jarros

US Mário Quintana

US Nossa Senhora Aparecida

US Nova Brasília

US Nova Gleba

US Parque dos Maias

US Passo das Pedras II

US Santa Fé

US Santa Maria

US Santo Agostinho

US São Borja

US Sarandi

US Vila Elizabeth

Oeste

CF Santa Marta

US Rincão

Sul

US Cidade de Deus

US Guarujá

US Ipanema

US Lami

US Morro dos Sargentos

US Nonoai

US Ponta Grossa

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/saiba-quais-unidades-de-saude-estao-fechadas-devido-a-enchente-em-porto-alegre/

Saiba quais unidades de saúde estão fechadas devido à enchente em Porto Alegre

2024-05-08