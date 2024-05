Porto Alegre Liberada a realização de eventos em parques e praças de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Estão excluídos do texto os eventos organizados em vias públicas em que há circulação de veículos e em calçadas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre publicou, nessa quarta-feira (29), decreto que autoriza a realização de eventos em praças e parques da cidade. Estão excluídos do texto os eventos organizados em vias públicas em que há circulação de veículos e em calçadas próximas às vias. Esses ficam suspensos até dia 10 de junho.

A decisão considera as chuvas intensas que atingiram o município e causaram danos em diversas áreas do município. Além disso, a tempestade afetou de forma drástica inúmeras comunidades, o que concentra quase a totalidade do efetivo da área de mobilidade e limpeza urbana. A determinação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre.

Os pedidos para a realização de eventos em espaços públicos devem ser protocolados no Escritório de Eventos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). O atendimento do Escritório está, temporariamente, feito remotamente pelo e-mail escritoriodeeventos@portoalegre.rs.gov.br.

O Escritório de Eventos, vinculado à SMDET, é responsável por receber e coordenar o processo de licenciamento de eventos no âmbito da PMPA.

O protocolo para licenciamento de “Feiras de rua/eventos culturais com comércio de alimentos e bebidas deve ser realizado a partir de 90 (noventa) dias de antecedência da data de realização do mesmo.

Deverá ser preenchido o Requerimento eletrônico de eventos, anexando um croqui/imagem aérea identificando o local do evento e a disposição das estruturas no espaço desejado. De acordo com as características do evento poderá ser solicitada documentação complementar.

Cultura

A Cinemateca Capitólio retoma a programação da sala de cinema nesta quinta-feira (30), com a mostra “Ao Sentido Comunitário”. Com filmes produzidos entre os anos 1930 e 2020, a seleção apresenta narrativas da vida partilhada em comunidades formadas em diferentes contextos.

De Morro do Céu a Paris, do Kentucky a Havana, dos campos da Ucrânia ao interior do Irã, da periferia de Tóquio ao Vale do Taquari no Rio Grande do Sul; entre metrópoles, vilarejos, ilhas, aldeias, povoados, nas fazendas cooperativas e no corpo social das vizinhanças: o cinema encontra novos sentidos a partir das histórias que retratam a experiência comunitária.

A renda da mostra será destinada ao projeto Futuro Audiovisual RS.

* Sessão Vagalume

Uma edição especial exibe Toy Story, marco da animação dirigido por John Lasseter, nos dias 1 e 2 de junho.

* Projeto Raros

Nesta sexta (31), às 19h30, será exibido Os Exterminadores do Ano 3000 (1983, 90′), de Giuliano Carnimeo, exemplar icônico da onda italiana de filmes inspirados em Mad Max, com entrada franca. A sessão será apresentada pelo crítico e pesquisador Cristian Verardi.

2024-05-29