Jackson Follmann passa por novo procedimento no dia de Natal

Único sobrevivente da queda do avião da Chapecoense ainda internado, o goleiro Jackson Follmann passou por um procedimento médico no Hospital Unimed de Chapecó, no último domingo (25).

Segundo o último boletim médico sobre o estado de saúde do jogador, divulgado nesta segunda-feira (26), Follmann passou por um uma operação para drenar um hematoma que se formou no local da amputação da sua perna direta.

“O paciente foi submetido à drenagem de hematoma em coto de amputação do membro inferior direito ontem [domingo] à tarde com novo curativo na lesão no tornozelo esquerdo, sem intercorrências”, informou o boletim.

O jogador ainda precisará passar por uma cirurgia no pé esquerdo. A data do procedimento, no entanto, ainda não foi marcada. Os médicos aguardam o fim do tratamento com antibióticos pelo qual o goleiro está passando.

“[Follmann] segue estável clinicamente, recebendo analgesia e antibioticoterapia endovenosa, afebril, alimentando-se muito bem e sem queixas”, informaram os médicos que cuidam do goleiro. Ainda segundo o boletim, Follmann continua fazendo sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia para ajudar em sua recuperação.

