Por Flavio Pereira | 20 de janeiro de 2020

Deputado federal Bibo Nunes e o presidente da República Jair Bolsonaro. (Foto: Divulgação/PR)

A decisão do presidente Jair Bolsonaro, de não participar presencialmente de eventos de lançamento do novo partido Aliança pelo Brasil, terá algumas exceções. No caso do Simpósio no Rio Grande do Sul, marcado para o dia 15 de fevereiro, o evento tem até agora confirmada a presença de Bolsonaro. Está prevista inclusive uma manifestação do presidente, junto à praça da Matriz. Caso altere a agenda,o presidente Jair Bolsonaro participará de uma live com os participantes do Simpósio, garante Bibo Nunes.

Agenda mantida até agora

O deputado federal Bibo Nunes confirma que até o momento, os organizadores do simpósio marcado para o dia 15, já tem confirmadas até agora, as presenças de oito deputados federais, três deputados estaduais e dos advogados que estruturam a organização do novo partido,como Admar Gonzaga e Kaina Kufa. Gonzaga, ex-ministro do TSE será secretário-geral e Karina Kufa, tesoureira da nova legenda.

Economia histórica na Assembleia

A economia de R$ 148,9 milhões de reais do orçamento 2019 da Assembléia Legislativa anunciada pelo presidente Luis Augusto Lara, não é pouca coisa. É a maior economia orçamentária da história do legislativo gaúcho e equivale a todo o investimento estadual do Poder Executivo em estradas, no mesmo período.

Fim da aposentadoria especial

Em final de gestão, alguns dos ítens relevantes no balanço da gestão do deputado Luis Augusto Lara no comando da Assembléia, foram a extinção da aposentadoria especial parlamentar e a ajuda de custo paga a cada início de legislatura, além do congelamento dos salários dos deputados, já por oito anos, e a diminuição do uso de diárias. Pela forma como funciona o sistema,a concessão de diárias no legislativo tem assumido em muitos casos, o papel de complementação de ganhos.

Agenda do governador Lara

Governador em exercício, o deputado Luis Augusto Lara terá apenas despachos internos no Palácio Piratini na manhã desta segunda-feira. À tarde, sua agenda prevê às 14 horas reunião com Imama, Ligas RS e Federação das Apaes e diretorias do interior do Estado. Às 15 horas, reunião com Federação das Santas Casas, dirigentes das Santas Casas do interior e Hospitais Filantrópicos do RS, e às 17 horas uma reunião com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, Famurs, AGM e Uvergs (Unão dos Vereadores.

